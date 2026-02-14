Ouvir
Crime

Detido na Figueira da Foz suspeito de abuso sexual de duas sobrinhas de 8 e 12 anos

14 fev, 2026 - 15:38 • Lusa

O tio das vítimas, "aproveitou-se da relação de proximidade familiar para submetê-las à prática de atos sexuais de relevo", aponta a PJ.

Um homem de 34 anos foi detido na Figueira da Foz pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de vários crimes de abuso sexual de duas sobrinhas, com oito e 12 anos, anunciou este sábado esta organização policial.

Em comunicado, a Judiciária refere que o suspeito foi detido na Figueira da Foz, através da diretoria do Centro da PJ, após uma investigação que partiu da denúncia dos abusos pela criança mais velha em contexto escolar.

Estes abusos foram "prontamente comunicados à PJ, dando origem à abertura de um inquérito e consequentes diligências de recolha de prova, que culminaram na detenção do suspeito".

O detido, tio das vítimas, "aproveitou-se da relação de proximidade familiar para submetê-las à prática de atos sexuais de relevo", lê-se no comunicado.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das adequadas medidas de coação.

