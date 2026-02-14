Força Aérea sobrevoa zonas afetadas para avaliar danos florestais após intempéries

Um avião C-295M da Força Aérea Portuguesa sobrevoou esta manhã várias zonas do país afetadas pelas recentes intempéries, com o objetivo de realizar um levantamento rápido dos estragos florestais e avaliar o risco acrescido de incêndio. A missão, com a duração de cerca de três horas, permitiu a recolha autónoma de imagens aéreas, fundamentais para apoiar a resposta das autoridades nos próximos meses.

A operação decorreu no âmbito do Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais e contou, a bordo da aeronave, com representantes da AGIF, do ICNF, da ANEPC e das Fileiras do Pinho e do Eucalipto. A comitiva foi liderada por Paulo Fernandes, presidente da Estrutura de Missão para a Recuperação do Centro.

Segundo a informação divulgada, as imagens recolhidas vão permitir delimitar as áreas afetadas, apoiar a classificação de imagens de satélite e outros dados a recolher nos próximos dias, bem como avaliar o volume de madeira danificada, os prejuízos no edificado e o aumento do perigo de incêndio resultante da destruição provocada pela tempestade. Esta visão integrada e atualizada é considerada essencial para o planeamento estratégico e a definição de prioridades de intervenção, com vista a minimizar os impactos económicos, ambientais e sociais.

As áreas monitorizadas incidiram sobretudo na sub-região de Leiria, no oeste da sub-região da Beira Baixa, no sul da sub-região de Coimbra e no norte das sub-regiões do Oeste e do Médio Tejo. Através do levantamento aéreo será possível identificar manchas com maior grau de dano, distinguir árvores tombadas ou partidas, avaliar a rede viária interrompida por acumulação de material vegetal e determinar as zonas com maior risco de incêndio, especialmente nas áreas de interface entre floresta e edificado.

O C-295M, ao serviço da Força Aérea desde 2009, é utilizado em missões de transporte aéreo, busca e salvamento e reconhecimento, estando equipado com sensores e câmaras que permitem a recolha de informação relevante em cenários de emergência. Trata-se de uma aeronave certificada para operar em quaisquer condições meteorológicas, desempenhando um papel central na resposta a catástrofes e na proteção do território.