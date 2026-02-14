Ouvir
Forças Armadas mantêm mais de três mil militares no apoio às populações afetadas pelo mau tempo

14 fev, 2026 - 22:20 • Olímpia Mairos

Operação “Intempéries” já resgatou centenas de pessoas e animais e envolve meios terrestres, anfíbios e aéreos em várias regiões do país.

As Forças Armadas mantêm um forte dispositivo no terreno no apoio às populações afetadas pelas intempéries, com 3.163 militares empenhados só este sábado, revelou o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) no ponto de situação divulgado às 18h00.

De acordo com o comunicado, estiveram também envolvidos 362 viaturas, 24 máquinas de engenharia, 67 embarcações e sete meios aéreos, numa operação que decorre desde o final de janeiro.

Entre as ações realizadas ao longo do dia, destacam-se quatro voos de reconhecimento aéreo, a remoção de quatro toneladas de detritos fluviais, o transporte de 46 toneladas de carga nas regiões de Coimbra e Leiria e o resgate de oito colmeias com cerca de 40 mil abelhas, em São Martinho da Árvore, no concelho de Coimbra.

Foram ainda efetuados 174 apoios de mobilidade em zonas inundadas, 31 intervenções em coberturas de habitações e 31 quilómetros de itinerários desobstruídos, indica o EMGFA.

No balanço acumulado desde 28 de janeiro, as Forças Armadas dão conta de 283 pessoas resgatadas, 403 animais auxiliados e de mais de 5.400 pessoas apoiadas em alojamento e alimentação. “Foram ainda disponibilizadas 1.860 camas em 15 unidades militares e distribuídas 1.634 refeições, além da instalação de 434 lonas em habitações danificadas”, refere o comunicado.

As operações incluem igualmente o apoio a comunicações de emergência, com 90 sistemas Starlink ativados, a utilização de geradores para fornecimento de energia em 346 situações e a desobstrução de centenas de quilómetros de vias rodoviárias.

No total, desde o início da operação, foram empenhados mais de 35 mil militares, milhares de viaturas e meios anfíbios, bem como 30 missões aéreas, somando 68 horas de voo, envolvendo aeronaves como o C-130, C-295M e helicópteros EH-101 Merlin e Black Hawk.

No comunicado, o EMGFA sublinha que as Forças Armadas “reafirmam o seu compromisso permanente com a proteção e o bem-estar dos cidadãos”, garantindo que o apoio às populações continuará enquanto se mantiverem os efeitos da situação meteorológica adversa

