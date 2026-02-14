Ouvir
Homem de 39 anos em prisão preventiva após bater na namorada e filho de 4 anos

14 fev, 2026 - 16:35 • Lusa

A mulher e o seu filho ficaram com ferimentos visíveis.

Um homem de 39 anos ficou em prisão preventiva após detenção na Parede, concelho de Cascais, em Lisboa pela prática do crime de violência doméstica contra a namorada e o filho dela de quatro anos, anunciou este sábado a PSP.

O crime de violência doméstica ocorreu a 8 de fevereiro, após uma discussão motivada por um "motivo fútil", refere a polícia, indicando com relação de namoro do suspeito com a vítima terá começado no início de 2025.

O suspeito ter-se-á dirigido à vítima na via pública, junto a uma loja, "começando a injuriá-la e acusando-a de traições", lê-se no comunicado da PSP, que acrescenta que o suspeito "sempre apresentou uma personalidade possessiva e excessivamente ciumenta, injuriando-a e insinuando frequentemente que a mesma o traia com vários homens".

"Ao chegar junto da vítima, o suspeito desfere-lhe uma chapada e, de seguida, tenta tirar-lhe o telemóvel que a mesma segurava na mão, sem sucesso. Por não ter conseguido retirar o telemóvel da vítima, o mesmo empurra-a e desferiu-lhe novamente chapadas, fazendo com que a mesma se desequilibrasse, tendo o filho que se encontrava ao colo embatido com a cabeça no aro de uma porta".

A mulher e o seu filho ficaram com "ferimentos visíveis".

O processo culminou na emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito que foram cumpridos em 11 de fevereiro. O suspeito foi ouvido pelas e ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

