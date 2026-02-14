Ouvir
Mau tempo: Número de clientes sem energia em Portugal desce para 26 mil

14 fev, 2026 - 22:42 • Lusa

A+ / A-

O número de clientes da E-Redes sem abastecimento de energia elétrica em Portugal continental desceu, sendo às 17h00 deste sábado 26 mil, a maioria nas zonas de maior impacto da depressão Kristin, devido aos efeitos das condições climatéricas adversas.

Num balanço relativo às 17h00, a empresa indicou que na zona mais crítica, a essa hora, estavam ainda cerca de 16 mil clientes sem energia.

Num comunicado, a E-Redes afirmou que "tem continuado focada em restabelecer o fornecimento de energia elétrica, em particular nas zonas de maior impacto da depressão Kristin".

No anterior balanço, pelas 8h00, a E-Redes apontava para cerca de 19 mil clientes sem energia na zona mais crítica e 31 mil clientes sem energia no total do território continental.

Na nota informativa, a E-Redes também reforçou "o alerta para que, caso identifique infraestruturas elétricas caídas ou danificadas, se mantenha afastado e reporte a situação à E-Redes (800 506 506 ou balcaodigital.e-redes.pt)".

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

