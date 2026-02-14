Mau tempo: Proteção Civil registou 377 ocorrências até às 18h00

No balanço acumulado desde as 16h00 de 1 de fevereiro, a Proteção Civil indica um total de 18.762 ocorrências associadas à situação meteorológica adversa. As sub-regiões mais afetadas continuam a ser Coimbra (2.600), Oeste (2.277) e Grande Lisboa (1.840).

Entre as tipologias mais frequentes destacam-se as quedas de árvores (5.574), seguidas de inundações (5.153), quedas de estruturas (3.024), movimentos de massa/deslizamentos (2.914) e limpeza de vias (1.852). Registaram-se ainda 162 salvamentos aquáticos e 83 salvamentos terrestres. Na resposta a estas situações estiveram envolvidos 63.685 operacionais, apoiados por 26.087 meios.

A ANEPC reforça que o impacto do mau tempo pode ser reduzido com comportamentos preventivos, recomendando evitar atividades junto a linhas de água, sobretudo em zonas historicamente vulneráveis, retirar animais, veículos e bens de áreas inundáveis e não atravessar estradas alagadas, túneis ou passagens inferiores. Em casa, aconselha a permanência em pisos elevados, o afastamento de equipamentos elétricos da água e o corte de gás e eletricidade, quando seguro.

A autoridade alerta ainda para sinais de instabilidade do terreno — como fendas, muros ou árvores inclinadas e saída de água barrenta do solo — pedindo o afastamento imediato se forem detetados. Em caso de cabos elétricos caídos, recomenda-se não tocar nem tentar removê-los e contactar a E-Redes (800 506 506). Se um veículo tocar num cabo, a orientação é permanecer no interior e pedir ajuda de imediato.