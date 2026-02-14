Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 14 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo: Proteção Civil registou 377 ocorrências até às 18h00

14 fev, 2026 - 22:35 • Olímpia Mairos , com Lusa

Mau tempo já provocou mais de 18 mil ocorrências desde o início de fevereiro. Coimbra, Oeste e Grande Lisboa entre as regiões mais afetadas.

A+ / A-

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contabilizou 377 ocorrências relacionadas com o mau tempo em Portugal continental até às 18h00 deste sábado, segundo um ponto de situação divulgado em comunicado. As ocorrências foram registadas entre a meia-noite e o final da tarde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No balanço acumulado desde as 16h00 de 1 de fevereiro, a Proteção Civil indica um total de 18.762 ocorrências associadas à situação meteorológica adversa. As sub-regiões mais afetadas continuam a ser Coimbra (2.600), Oeste (2.277) e Grande Lisboa (1.840).

Entre as tipologias mais frequentes destacam-se as quedas de árvores (5.574), seguidas de inundações (5.153), quedas de estruturas (3.024), movimentos de massa/deslizamentos (2.914) e limpeza de vias (1.852). Registaram-se ainda 162 salvamentos aquáticos e 83 salvamentos terrestres. Na resposta a estas situações estiveram envolvidos 63.685 operacionais, apoiados por 26.087 meios.

A ANEPC reforça que o impacto do mau tempo pode ser reduzido com comportamentos preventivos, recomendando evitar atividades junto a linhas de água, sobretudo em zonas historicamente vulneráveis, retirar animais, veículos e bens de áreas inundáveis e não atravessar estradas alagadas, túneis ou passagens inferiores. Em casa, aconselha a permanência em pisos elevados, o afastamento de equipamentos elétricos da água e o corte de gás e eletricidade, quando seguro.

A autoridade alerta ainda para sinais de instabilidade do terreno — como fendas, muros ou árvores inclinadas e saída de água barrenta do solo — pedindo o afastamento imediato se forem detetados. Em caso de cabos elétricos caídos, recomenda-se não tocar nem tentar removê-los e contactar a E-Redes (800 506 506). Se um veículo tocar num cabo, a orientação é permanecer no interior e pedir ajuda de imediato.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 14 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)