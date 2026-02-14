Mau tempo: Região de Leiria apela ao PR para intervir na prorrogação da isenção de portagens

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria solicitou este sábado a intervenção do Marcelo Rebelo de Sousa para garantir a extensão da isenção de portagens nas principais autoestradas que servem o território, na sequência dos danos causados pela depressão Kristin.

Em comunicado, a CIM alerta que o fim da isenção já no próximo domingo representaria “um encargo adicional” para famílias e empresas que continuam a enfrentar dificuldades significativas.

Numa carta dirigida ao chefe de Estado, a estrutura intermunicipal pede que, no âmbito das suas competências, promova a reflexão e as diligências necessárias para assegurar a prorrogação da isenção nas autoestradas A8 (Marinha Grande/Leiria) e A19.

A CIM invoca razões de mobilidade, equidade e solidariedade, sublinhando que a região foi “severamente atingida” e que as vias alternativas continuam condicionadas, nomeadamente a EN1/IC2 e a EN242, onde decorrem trabalhos de estabilização de taludes, reposição de pavimentos e limpeza de resíduos florestais.

Citando a Infraestruturas de Portugal, a CIM refere que estas intervenções deverão prolongar-se, pelo menos, até ao final de junho de 2026.

“A reposição das portagens a 16 de fevereiro penaliza populações e empresas que não dispõem de alternativas viárias em condições mínimas de segurança e fluidez”, sustenta.

A entidade defende, por isso, que o regime excecional de isenção seja mantido, pelo menos, até ao final de junho deste ano, lembrando ainda que, no caso da A19, entre Azoia e São Jorge, existe um diploma da Assembleia da República que prevê isenção parcial por razões ambientais e de salvaguarda do Mosteiro da Batalha.