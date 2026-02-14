Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo: Região de Leiria apela ao PR para intervir na prorrogação da isenção de portagens

14 fev, 2026 - 18:39 • Olímpia Mairos , com Lusa

Em comunicado, a CIM alerta que o fim da isenção já no próximo domingo representaria “um encargo adicional” para famílias e empresas que continuam a enfrentar dificuldades significativas.

A+ / A-

A Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria solicitou este sábado a intervenção do Marcelo Rebelo de Sousa para garantir a extensão da isenção de portagens nas principais autoestradas que servem o território, na sequência dos danos causados pela depressão Kristin.

Em comunicado, a CIM alerta que o fim da isenção já no próximo domingo representaria “um encargo adicional” para famílias e empresas que continuam a enfrentar dificuldades significativas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Numa carta dirigida ao chefe de Estado, a estrutura intermunicipal pede que, no âmbito das suas competências, promova a reflexão e as diligências necessárias para assegurar a prorrogação da isenção nas autoestradas A8 (Marinha Grande/Leiria) e A19.

A CIM invoca razões de mobilidade, equidade e solidariedade, sublinhando que a região foi “severamente atingida” e que as vias alternativas continuam condicionadas, nomeadamente a EN1/IC2 e a EN242, onde decorrem trabalhos de estabilização de taludes, reposição de pavimentos e limpeza de resíduos florestais.

Citando a Infraestruturas de Portugal, a CIM refere que estas intervenções deverão prolongar-se, pelo menos, até ao final de junho de 2026.

A reposição das portagens a 16 de fevereiro penaliza populações e empresas que não dispõem de alternativas viárias em condições mínimas de segurança e fluidez”, sustenta.

A entidade defende, por isso, que o regime excecional de isenção seja mantido, pelo menos, até ao final de junho deste ano, lembrando ainda que, no caso da A19, entre Azoia e São Jorge, existe um diploma da Assembleia da República que prevê isenção parcial por razões ambientais e de salvaguarda do Mosteiro da Batalha.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)