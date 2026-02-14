Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Melhoria do estado do tempo permite festejos de Carnaval (caso se realizem)

14 fev, 2026 - 13:40 • Marisa Gonçalves , Daniela Espírito Santo

A meteorologista Cristina Simões diz que a chuva pode cair nas regiões norte e centro, mas serão aguaceiros fracos.

A+ / A-

As previsões da meteorologia apontam para uma melhoria do estado do tempo, a permitir alguns festejos de Carnaval, caso se realizem. A meteorologista Cristina Simões diz que a chuva pode cair nas regiões norte e centro, mas serão aguaceiros fracos.

"Estamos com céu em geral pouco nublado", começa por dizer a especialista. À Renascença, adianta que poderá ocorrer precipitação "ainda no início da tarde", mas "nada de muito significativo".

Quanto ao vento, será "fraco a moderado de norte, noroeste" e a "tendência é que vá diminuindo ao longo do dia".

Já para domingo, temos "alguns períodos de chuva nas regiões norte e centro", mas a especialista adianta que será, em geral, "fraca". "Nada que impeça a celebração do Carnaval", diz Cristina Simões.

A próxima semana pode trazer ainda alguma chuva, em especial na quarta-feira.

"O dia com precipitação um pouco mais intensa será o dia 18", indica a especialista, que explica que "uma superfície frontal vai passar em todo o território de norte para sul", o que poderá representar "períodos de chuva na quarta-feira", que "passarão a aguaceiros na quinta-feira, dia 19". A partir de dia 20, e segundo os dados recolhidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "já há um anticiclone a leste do território do continente", o que poderá ajudar a garantir dias sem precipitação "até ao fim de semana" (o próximo, não este).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera apenas emite um aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, este sábado, para os distritos da faixa litoral.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 14 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)