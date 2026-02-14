Melhoria do estado do tempo permite festejos de Carnaval (caso se realizem)

As previsões da meteorologia apontam para uma melhoria do estado do tempo, a permitir alguns festejos de Carnaval, caso se realizem. A meteorologista Cristina Simões diz que a chuva pode cair nas regiões norte e centro, mas serão aguaceiros fracos.

"Estamos com céu em geral pouco nublado", começa por dizer a especialista. À Renascença, adianta que poderá ocorrer precipitação "ainda no início da tarde", mas "nada de muito significativo".

Quanto ao vento, será "fraco a moderado de norte, noroeste" e a "tendência é que vá diminuindo ao longo do dia".

Já para domingo, temos "alguns períodos de chuva nas regiões norte e centro", mas a especialista adianta que será, em geral, "fraca". "Nada que impeça a celebração do Carnaval", diz Cristina Simões.

A próxima semana pode trazer ainda alguma chuva, em especial na quarta-feira.

"O dia com precipitação um pouco mais intensa será o dia 18", indica a especialista, que explica que "uma superfície frontal vai passar em todo o território de norte para sul", o que poderá representar "períodos de chuva na quarta-feira", que "passarão a aguaceiros na quinta-feira, dia 19". A partir de dia 20, e segundo os dados recolhidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "já há um anticiclone a leste do território do continente", o que poderá ajudar a garantir dias sem precipitação "até ao fim de semana" (o próximo, não este).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera apenas emite um aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima, este sábado, para os distritos da faixa litoral.