Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 14 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Lisboa

Motorista de TVDE detido por violação fica em prisão preventiva

14 fev, 2026 - 15:33 • Lusa

A vítima dirigiu-se a um serviço hospitalar na última quinta-feira e a PJ foi ativada.

A+ / A-

Um motorista de uma plataforma "online" TVDE (Transporte em veículo Descaracterizado), suspeito de violar uma cliente em Monsanto, em Lisboa, ficou em prisão preventiva, anunciou este sábado a Polícia Judiciária.

A PJ anunciou que deteve o motorista durante o percurso entre o trabalho e a residência da vítima.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o comunicado da PJ, na quinta-feira passada, ao final da tarde, uma mulher de nacionalidade estrangeira solicitou o serviço da plataforma "online" para a "deslocação entre o local de trabalho, em Lisboa, e a sua residência, em Cascais". Durante o percurso, o suspeito, de 36 anos de idade, "acabou por alterar o trajeto, vindo a parar o carro na zona de Monsanto, num local ermo, onde consumou o crime [de violação]".

A vítima dirigiu-se a um serviço hospitalar e a PJ foi ativada, através da Polícia de Segurança Pública (PSP). Identificado e localizado o suspeito, este foi sujeito a primeiro interrogatório e colocado em prisão preventiva.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 14 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)