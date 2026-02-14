"Não vai haver uma reabilitação das habitações atingidas pela calamidade"

Nos leitos de cheia, as construções são agora reclamadas pelas águas que ali pertencem. "Vejo com espanto, em Alcácer do Sal - do lado esquerdo da Ponte Velha, de quem vai em direção ao sul - que está lá um hotel por inaugurar que já ficou 'de molho'. Já mostrou onde é que a água chega: pelo menos ao primeiro piso e o hotel ainda não foi inaugurado", exemplifica o antigo presidente do Instituto da Água, extinto em 2013, recordando ter também visto quartéis de bombeiros inacessíveis em caso de chuva.

Os riscos na ocupação do território persistem e são observáveis a olho nu. Mineiro Aires prefere não citar casos concretos, mas alerta para as ocupações de encostas inclinadas por exemplo nos arredores de Lisboa. "Com encostas a 45 graus ou mais, aquilo obviamente é uma tragédia anunciada".

O presidente da Fundação da Construção considera que os portugueses não têm poder económico para fazer alterações grandes às casas que foram afetadas pela tempestade. Surpreendido com alguns danos graves em instalações industriais, Mineiro Aires admite que a história seja outra nas empresas. "Os empresários que caíram à primeira já não caem à segunda. Agora vai com cintos e suspensórios, não tenho dúvida nenhuma".

"O cidadão normal, aquele a quem disseram que lhes davam 575 euros e que até podiam adiantar o ordenado do mês passado, se comprar umas telhas para substituir as que faltam lá, já não é mau. Vai ficar tudo como estava. Não tenhamos esperanças de que vai haver uma reabilitação do parque habitacional. Estou quase seguro de que vai tudo ser reconstruído da mesma forma", afirma Mineiro Aires na Renascença .

Depois da tempestade, a reconstrução do que é privado e a reabilitação do que é público vai encontrar dificuldades históricas do território português. Destelhadas e por vezes arrasadas pela força do vento da tempestade Kristin, muitas casas da região centro irão ser sujeitas a pouco mais do que remendos, na análise do antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros, Mineiro Aires.

Recuar no litoral, enterrar cabos nas florestas

Também o litoral sofreu muito com as tempestades dos últimos dias. "A quantidade de costa que o país perdeu nas últimas duas semanas, é assustadora", salienta José Luis Zêzere, do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. O alerta deste geógrafo tem em vista o potencial destrutivo que não vai cessar com a passagem deste comboio de tempestades.

"Os municípios litorais, e particularmente os de zonas baixas e arenosas, têm que ser muito cuidadosos com os licenciamentos que fazem. Têm que acautelar o recuo, o que significa, do ponto de vista do planeamento, pensar em manter áreas de reserva. Quando se recua, recua-se para onde? Onde é que vamos colocar aquelas pessoas?", interroga-se este investigador do IGOT na Renascença.

Na recuperação de áreas urbanas,a prevenção de novas e intensas catástrofes tem passado por cenários de enterramento de linhas elétricas e de comunicações.

"Enterrar 50% dos cabos de média tensão custa 6 mil milhões de euros. Não somos um país rico", contrapõe Mineiro Aires que recorda uma recente deslocação ao Japão onde encontrou muitos cabos aéreos por imperativos antissísmicos. " Se houver um sismo, os postos caem, os cabos caem, mas sabem onde é que eles estão e remendam-nos. Se estiverem enterrados, nunca mais os encontram", explica na Renascença. Em Portugal, Mineiro Aires sugeria essa opção apenas em zonas florestais.

"Isto não se faz sem engenheiros"

Nas obras públicas, o desafio será múltiplo. Nas vistorias, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil já tem mandato para passar pontes, viadutos e outra estruturas a pente fino.

"O LNEC, neste momento, está fortemente deficiente em quadros e em meios. Daí que, segundo li, o mandato foi para, se for necessário, contratar fora. Mas custou-me a referência a contratar internacionalmente. Então, as empresas e os consultores portugueses não devem ter a primazia e a prioridade quase exclusiva em relação a isto ? Há capacidade em Portugal para isso. Não é preciso ir contratar lá fora", assegura Mineiro Aires.

Já na reparação e prevenção de situações críticas, o aparelho de engenharia do Estado é fundamental mas está descapitalizado.

"Os engenheiros na administração pública são quase um mal necessário. Sabe quanto é que ganha um engenheiro na administração pública? É vergonhoso", queixa-se Mineiro Aires que descreve a saída de muitos engenheiros mais velhos que "não deixaram escola, porque não tiveram tempo, pois não houve superposição com a admissão de mais novos".

O antigo bastonário não tem dúvidas sobre o problema criado. "Os novos que chegam vão ter alguma dificuldade em entrar naquele ambiente e no conhecimento da realidade".