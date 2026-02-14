"Ninguém manda no Baixo Mondego. Girabolhos é benéfica apenas em tempos normais"

"Aquela barragem tem uma parede muito alta, de mais de cem metros, e depois tem um contra-embalse para bombar. A capacidade de armazenamento não é muito grande. O potencial hidroelétrico é grande porque a altura da parede é grande. Numa situação normal - que não seja a que estamos a atravessar agora em que a barragem da Aguieira já está quase a transbordar - para gerir caudais, será mais uma solução para encaixar, vazar e voltar a encher ", explica Mineiro Aires, no debate especial da Renascença que analisou as lições que podem ser extraídas das tempestades das últimas semanas.

O antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros Mineiro Aires defende que a projetada barragem de Girabolhos, no Rio Mondego, terá mais utilidade na gestão normal de caudais do que em picos de cheias como o verificado nos últimos dias. O projeto vai ser retomado pelo Governo , depois de a Endesa ter desistido do empreendimento em 2016 , dois anos após o início dos trabalhos . Questionado pela Renascença sobre o impacto desta obra na contenção de caudais que inundam Coimbra e o Baixo Mondego em situações de cheia, o também ex-presidente do extinto Instituto da Água lembra que as caraterísticas do projeto de Girabolhos centram-se sobretudo na produção de energia elétrica em função de uma albufeira sem grande capacidade .

A barragem de Girabolhos foi projetada pela empresa Endesa para uma altura máxima de 105,5 metros. Os estudos apontavam para um volume total de água represada de 138 hectómetros cúbicos. A empresa Endesa abandonou o projeto após referências no Programa do Governo do PS, em 2015, a uma renegociação dos termos da atribuição das licenças atribuídas no âmbito do Plano Nacional de Barragens. Mineiro Aires chama agora a atenção para a necessidade de contratualizar "condições especiais" com a empresa que vai explorar o empreendimento hidroelétrico.

"Os aproveitamentos hidroelétricos têm uma gestão de empresas que está dedicada ao negócio. O que eles menos querem é baixar os níveis para que lhes façam perder água, porque a água deles é eletricidade. Todas as barragens têm curvas de exploração. Em 2001 um dos problemas que houve foi que, teoricamente, a barragem devia estar mais baixa do que estava naquela altura do ano. E portanto não conseguiu encaixar tão bem as cheias. Estas barragens com albufeiras pequenas e com pouco poder de encaixe têm que ter condições especiais nesse protocolo a celebrar com um explorador hidroelétrico", alerta na Renascença.

No âmbito da estratégia "Água que Une" de 2025, o Governo prometeu avaliar a viabilidade da barragem "de fins múltiplos" de Girabolhos e destinou 35 milhões de euros para esse estudo até 2030. Noutro parâmetro da estratégia inscreveu uma estimativa de 300 milhões de euros para uma execução do projeto entre 2026 e 2037, assumindo que a fonte de financiamento estaria por determinar.

Durante a crise de tempestades, o Governo anunciou o lançamento do concurso pela Agência Portuguesa do Ambiente até final de março. No entanto, de acordo com a apresentação pública da estratégia "Água que Une", estava prevista a inclusão desta barragem num "Empreendimento de Fins Múltiplos do Mondego" que incluirá a modernização do Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego, orçada em 75 milhões de euros de origem desconhecida.

No Baixo Mondego "resta o engenheiro que está quase na reforma" e "há outro que já se reformou, mas gosta tanto daquilo que ainda lá vai"

"Ninguém manda no Baixo Mondego. Há uma rejeição quando se diz que o utilizador A, B ou C vão ter que começar a pagar os custos inerentes à manutenção e à conservação", denuncia Mineiro Aires na Renascença.

O ex-presidente do Instituto de Água lembra que, há 25 anos, havia uma equipa no local, com viaturas próprias, fiscais e, pelo menos, dois técnicos. "Isso desapareceu tudo. Hoje não há lá viaturas, não há lá ninguém. Resta o engenheiro que está quase na reforma e há outro que já se reformou, mas gosta tanto daquilo que ainda lá vai", desabafa o ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros.

O atual presidente da Fundação da Construção recusa, contudo, o discurso dos culpados e prefere olhar para as soluções. "Há que ver o estado de conservação em que estão os diques, o que é necessário fazer para os manter e vigiar", explica na Renascença.