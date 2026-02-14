Ouvir
Presidente da República defende criação de fundo nacional para responder a catástrofes naturais

14 fev, 2026 - 17:14 • Olímpia Mairos

Marcelo Rebelo de Sousa alerta que o PRR é temporário e aponta França e Espanha como exemplos de financiamento estrutural para calamidades.

O Presidente da República defendeu, este sábado, que Portugal deve criar um fundo nacional de emergência para calamidades, alertando que os atuais mecanismos de financiamento não são permanentes. As declarações foram feitas durante uma visita a Alcácer do Sal, um dos concelhos mais afetados pelas recentes inundações do rio Sado.

Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que o país deve “pensar seriamente” numa solução estrutural, recordando que fundos como o PRR e o Portugal 2030 têm caráter excecional.

“O PRR não vai haver sempre. Aconteceu uma vez, está a acontecer uma vez. O Portugal 2030 não acontece sempre. É preciso um fundo mesmo para calamidades, algo que nunca se pensou que pudesse atingir estes valores, de milhares de milhões”, defendeu.

O chefe de Estado deu como exemplo França e Espanha, países que dispõem de fundos de emergência permanentes, criados ao longo do tempo para responder a situações excecionais.

“A França tem qualquer coisa como 200 mil milhões, ou acima disso, e a Espanha cerca de 50 mil milhões”. “São fundos que existem para financiar situações de grande envergadura que os orçamentos do Estado não conseguem cobrir”, explicou.

Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se também preocupado com a falta de técnicos para avaliar os prejuízos e com a situação de particulares e empresas sem seguro, uma realidade que considera cada vez mais frequente em episódios de calamidade.

Ao lado do Presidente esteve a presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, Clarisse Campos, que alertou para as limitações financeiras da autarquia e para o risco de colapso do comércio local.

“A câmara não tem dinheiro para reconstruir tudo o que a água destruiu”, afirmou.

A autarca sublinhou que grande parte dos comerciantes e empresários afetados não tem seguros nem acesso ao crédito bancário, o que pode comprometer a retoma da atividade económica.

“Se estas pessoas não tiverem meios para reabrir rapidamente, aproveitando a época alta, não se aguentam. A maior parte não tem condições para ir à banca”, assinalou.

A visita presidencial ao concelho ocorreu após o pior período das cheias do Sado, numa fase em que continuam a ser feitas avaliações dos prejuízos causados pelas inundações.

