Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 15 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Tempestade Kristin: 10 mil pessoas continuam sem luz em Leiria

14 fev, 2026 - 22:18 • Olímpia Mairos

Presidente da câmara admite exaustão das populações e diz que ainda não há calendário para a reposição total da energia.

A+ / A-

Dezoito dias após a passagem da depressão Kristin, cerca de 10 mil pessoas continuam sem eletricidade no concelho de Leiria, revelou o presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, em declarações à RTP. O autarca reconhece o desgaste das populações mais afetadas e admite que não existe, para já, um calendário definido para a reposição total do fornecimento de energia.

Sim, é o número de casas que não têm eletricidade neste momento. Representa ainda uma população significativa, sobretudo muito concentrada nas freguesias mais distantes do centro de Leiria”, afirmou Gonçalo Lopes. Segundo o presidente da câmara, estas zonas foram particularmente penalizadas por se tratarem de áreas próximas da floresta, onde “as linhas em baixa ficaram mais sacrificadas”, o que tem prolongado a interrupção do serviço durante vários dias consecutivos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Questionado sobre prazos para a reposição da energia, o autarca explicou que a E-Redes ainda não conseguiu apresentar uma previsão concreta. “Sabemos que é um trabalho difícil, são muitos dias de trabalho por parte de profissionais que estão a colocar linhas e a energizar postos de transformação”, referiu, acrescentando que muitas destas populações “estão frustradas e a viver uma exaustão psicológica” devido à longa espera.

Apesar das dificuldades, Gonçalo Lopes deixou uma mensagem de solidariedade e agradecimento às freguesias ainda sem luz, como Vidoeira, Bajouca, Colmeias, Milagres, Monte Real e Carvide. “Queria deixar uma mensagem de total solidariedade. Todo o concelho, os que têm luz, estão solidários com aqueles que não têm”, sublinhou, agradecendo “a paciência, a resiliência e a entreajuda” demonstradas pelas populações afetadas.

No concelho vizinho da Marinha Grande, a situação também continua crítica. Na noite de sexta-feira, cerca de 20% do território permanecia sem eletricidade, com 20 postos de transformação ainda sem abastecimento, segundo dados da autarquia. Em comunicado divulgado esta manhã, a E-Redes informou que, na zona mais crítica, havia ainda 19 mil clientes sem energia, sendo 31 mil o total de clientes afetados em todo o território continental.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 15 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)