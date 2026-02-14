Tempestade Kristin: 10 mil pessoas continuam sem luz em Leiria

Dezoito dias após a passagem da depressão Kristin, cerca de 10 mil pessoas continuam sem eletricidade no concelho de Leiria, revelou o presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, em declarações à RTP. O autarca reconhece o desgaste das populações mais afetadas e admite que não existe, para já, um calendário definido para a reposição total do fornecimento de energia.

“Sim, é o número de casas que não têm eletricidade neste momento. Representa ainda uma população significativa, sobretudo muito concentrada nas freguesias mais distantes do centro de Leiria”, afirmou Gonçalo Lopes. Segundo o presidente da câmara, estas zonas foram particularmente penalizadas por se tratarem de áreas próximas da floresta, onde “as linhas em baixa ficaram mais sacrificadas”, o que tem prolongado a interrupção do serviço durante vários dias consecutivos.

Questionado sobre prazos para a reposição da energia, o autarca explicou que a E-Redes ainda não conseguiu apresentar uma previsão concreta. “Sabemos que é um trabalho difícil, são muitos dias de trabalho por parte de profissionais que estão a colocar linhas e a energizar postos de transformação”, referiu, acrescentando que muitas destas populações “estão frustradas e a viver uma exaustão psicológica” devido à longa espera.

Apesar das dificuldades, Gonçalo Lopes deixou uma mensagem de solidariedade e agradecimento às freguesias ainda sem luz, como Vidoeira, Bajouca, Colmeias, Milagres, Monte Real e Carvide. “Queria deixar uma mensagem de total solidariedade. Todo o concelho, os que têm luz, estão solidários com aqueles que não têm”, sublinhou, agradecendo “a paciência, a resiliência e a entreajuda” demonstradas pelas populações afetadas.

No concelho vizinho da Marinha Grande, a situação também continua crítica. Na noite de sexta-feira, cerca de 20% do território permanecia sem eletricidade, com 20 postos de transformação ainda sem abastecimento, segundo dados da autarquia. Em comunicado divulgado esta manhã, a E-Redes informou que, na zona mais crítica, havia ainda 19 mil clientes sem energia, sendo 31 mil o total de clientes afetados em todo o território continental.