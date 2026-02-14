Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Um morto e dois feridos em despiste de automóvel perto de Reguengos de Monsaraz

14 fev, 2026 - 20:17 • Lusa

Segundo a fonte da GNR, os dois feridos são uma mulher e uma menina, sem precisar as idades, tendo ambas sido transportadas para o hospital de Évora.

A+ / A-

Um homem de 68 anos morreu e outras duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência do despiste de um automóvel ocorrido este sábado perto de Reguengos de Monsaraz, disseram à Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 255, entre Reguengos de Monsaraz e Alandroal, no distrito de Évora, tendo o óbito do homem sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.

Segundo a fonte da GNR, os dois feridos são uma mulher e uma menina, sem precisar as idades, tendo ambas sido transportadas para o hospital de Évora.

O alerta para o acidente foi dado às 15h18, de acordo com a fonte do comando sub-regional.

Foram mobilizados para o local 20 operacionais, dos bombeiros de Reguengos de Monsaraz, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por 10 veículos, incluindo a VMER.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 14 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)