Um morto e dois feridos em despiste de automóvel perto de Reguengos de Monsaraz

Um homem de 68 anos morreu e outras duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência do despiste de um automóvel ocorrido este sábado perto de Reguengos de Monsaraz, disseram à Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 255, entre Reguengos de Monsaraz e Alandroal, no distrito de Évora, tendo o óbito do homem sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.

Segundo a fonte da GNR, os dois feridos são uma mulher e uma menina, sem precisar as idades, tendo ambas sido transportadas para o hospital de Évora.

O alerta para o acidente foi dado às 15h18, de acordo com a fonte do comando sub-regional.

Foram mobilizados para o local 20 operacionais, dos bombeiros de Reguengos de Monsaraz, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por 10 veículos, incluindo a VMER.