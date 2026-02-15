Ouvir
Arquitetos paisagistas querem fazer parte da resposta à devastação

15 fev, 2026 - 18:34 • Olímpia Mairos

Arquitetos paisagistas defendem que a resposta à depressão Kristin deve ir além da reposição dos estragos e apelam a uma reconstrução ecológica da paisagem, colocando-se disponíveis para colaborar com municípios e autoridades.

Os arquitetos paisagistas manifestam disponibilidade para integrar a resposta pública à devastação provocada pela depressão Kristin, defendendo que a recuperação do território não pode limitar-se à reposição do que foi destruído, mas deve assentar numa reconstrução ecológica e estrutural da paisagem.

Em comunicado, a Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas lembra que a tempestade, que atravessou Portugal continental na noite de 28 de janeiro, provocou uma “especial e severa devastação na paisagem da Região Centro”, expondo fragilidades antigas do território.

Segundo a associação, ventos extremos e precipitação intensa estiveram na origem da queda massiva de árvores, do colapso de povoamentos florestais monoespecíficos, da erosão acelerada dos solos e da destruição de infraestruturas verdes e ribeirinhas, com ruturas na continuidade ecológica. Em zonas urbanas e periurbanas, registaram-se também danos significativos no edificado, no arvoredo viário e nos espaços públicos, com impacto direto na segurança e no quotidiano das populações.

Para além dos estragos imediatos, os arquitetos paisagistas alertam que a depressão Kristin “não foi apenas um evento extremo; foi um aviso estrutural”, revelando problemas como a gestão florestal inadequada, o excesso de combustíveis, a ausência de mosaicos paisagísticos resilientes e a fraca integração da infraestrutura verde no ordenamento do território.

“A recuperação não pode limitar-se à reposição do que caiu”, sublinha a APAP, defendendo medidas como a diversificação florestal, o restauro de galerias ripícolas, o reforço da arborização urbana adaptada ao clima e uma governação da paisagem capaz de antecipar o risco.

No documento, a associação apela de forma clara à cooperação institucional efetiva, colocando os arquitetos paisagistas à disposição das autoridades nacionais, regionais e locais.

“Os Arquitetos Paisagistas possuem competências para prestar apoio aos municípios, às CCDR, ao ICNF e à Proteção Civil”, nomeadamente na análise integrada da paisagem, no restauro de sistemas naturais, na requalificação de espaços públicos e na redefinição de modelos de gestão mais resilientes.

