Buscas interrompidas no rio Guadiana por homem desaparecido

As buscas por um homem de 58 anos, de nacionalidade francesa, dado como desaparecido no rio Guadiana, foram interrompidas ao início da noite, sem que tivesse sido possível localizar a vítima. As operações deverão ser retomadas na manhã de segunda-feira, confirmou a Autoridade Marítima Nacional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional adianta que está a apoiar os meios do Salvamento Marítimo de Huelva nas operações de procura, depois de o homem ter alegadamente caído na margem espanhola do rio, a sul do Porto de La Laja, na província de Huelva, na região da Andaluzia. As causas da ocorrência permanecem desconhecidas.

O alerta foi recebido no sábado, pelas 19h10, pelo Centro de Coordenação de Salvamento Marítimo de Madrid, através do MRCC Lisboa. Na sequência dessa comunicação, foram imediatamente ativados meios portugueses e espanhóis para o local.

Nas operações estiveram envolvidos tripulantes da Estação Salva-vidas de Vila Real de Santo António, bem como elementos da Capitania do Porto de Vila Real de Santo António e do Comando Local da Polícia Marítima. Do lado espanhol, participaram meios do Salvamento Marítimo de Huelva, incluindo mergulhadores e uma aeronave de apoio.