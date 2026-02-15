Ouvir
Buscas por casal de idosos de Montemor-o-Velho já foram retomadas

15 fev, 2026 - 09:18 • Lusa

O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa e não regressou, o que motivou o alerta de familiares, pelas 19h45 de sexta-feira.

As buscas para encontrar o casal de idosos do concelho de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, que está desaparecido desde sexta-feira, foram retomadas pelas 09h00 de domingo, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra.

As buscas foram iniciadas ainda na sexta-feira, tendo sido suspensas pelas 22h00 e retomadas sábado de manhã com quatro militares da GNR e cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Soure, com o apoio de duas viaturas.

Pelas 19h00 de sábado, a GNR suspendeu as buscas, tendo estado envolvidos 14 operacionais e cinco viaturas, segundo adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil da Região de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, o perímetro das buscas foi alargado, sem contudo, especificar mais pormenores.

Segundo disse no sábado o comandante dos Bombeiros de Soure, João Paulo Contente, as buscas decorrem na zona oeste do concelho, na freguesia de Vinha da Rainha, numa zona que abrange os campos agrícolas de arroz do Vale do Pranto.

