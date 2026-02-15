Ouvir
Buscas por casal desaparecido em Montemor-o-Velho interrompidas ao início da noite

15 fev, 2026 - 19:12 • Olímpia Mairos , com Lusa

Autoridades interromperam as buscas ao final do dia devido à falta de luz natural, mantendo o plano de retomar as operações na segunda-feira.

As operações de busca para localizar um casal de idosos desaparecido no concelho de Montemor-o-Velho foram suspensas pelas 18h20 deste domingo, devido ao cair da noite, informou à Lusa uma fonte do Guarda Nacional Republicana de Coimbra.

Os trabalhos deverão ser retomados na segunda-feira, mantendo-se o dispositivo de procura na zona onde o casal terá sido visto pela última vez.

O casal, com 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa na sexta-feira e não regressou, levando os familiares a darem o alerta cerca das 19h45.

Nas buscas estiveram envolvidos militares da GNR e bombeiros, apoiados por drones, com ações concentradas na área de residência e nos percursos que o casal poderia ter efetuado. Segundo informações prestadas durante o fim de semana, chegaram a estar empenhados mais de uma dezena de operacionais, com várias viaturas no terreno.

As autoridades mantêm o acompanhamento da situação e apelam a que qualquer informação relevante seja comunicada às forças de segurança.

