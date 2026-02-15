Derrocadas em Almada podem deixar cerca de 100 famílias sem casa

Cerca de 100 agregados familiares poderão ficar sem habitação na sequência das derrocadas que têm afetado o concelho de Almada e que já obrigaram à retirada de aproximadamente 500 pessoas nos últimos dias. A informação é avançada pelo Jornal de Notícias (JN), que cita declarações da presidente da Câmara, Inês de Medeiros.

Segundo a autarca, Porto Brandão e a Azinhaga dos Formosinhos são atualmente as zonas mais críticas. “A terra está a deslizar e as casas estão a ceder. Provavelmente muitas vão desabar”, afirmou, alertando ainda para a existência de outras habitações em áreas mais isoladas que apresentam riscos semelhantes.

“São habitações numa área de risco. As pessoas não poderão voltar para ali”, sublinhou.

Inês de Medeiros reconheceu que o município terá agora de encontrar soluções alternativas para estas famílias, sublinhando a gravidade da situação vivida no terreno.

“As pessoas viram as casas rachar ao meio e sabem da gravidade do que está a acontecer”, disse, acrescentando que só quando a situação geológica estabilizar será possível perceber com maior rigor quantas construções ficarão definitivamente comprometidas. “Não podemos pôr lá uma máquina, não podemos parar a terra”, lamentou.

A presidente da Câmara frisou que, neste momento, a prioridade absoluta é a proteção de pessoas e animais.

Em Porto Brandão, cerca de 400 moradores foram retirados das suas casas na quarta-feira, enquanto na Azinhaga dos Formosinhos cerca de 150 pessoas terão abandonado as habitações nos últimos três dias. “É difícil saber o número exato, porque muitas pessoas saíram pelos seus próprios meios”, explicou.

De acordo com os dados citados pelo JN, 203 pessoas estão atualmente alojadas pelo município em unidades hoteleiras, em condições consideradas dignas.

A situação é também preocupante em Olho de Boi, onde uma pessoa acamada teve de ser retirada e 28 moradores permanecem praticamente isolados devido a um deslizamento de terras que bloqueou a única estrada de acesso, obrigando à utilização de um percurso com 210 degraus pela arriba.

As autoridades mantêm o acompanhamento permanente da situação, numa altura em que o concelho continua sob forte pressão devido à instabilidade do terreno