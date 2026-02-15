Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 16 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Saúde

Doentes oncológicos com queixas de falta de medicamentos no Hospital de Braga

15 fev, 2026 - 16:12 • Lusa

Hospital de Braga recusa que haja qualquer falta de medicamentos e que o que tem ocorrido é uma "gestão criteriosa das quantidades entregues" aos utentes.

A+ / A-

A Comissão de Utentes da Saúde de Braga alertou este domingo que vários utentes oncológicos do Hospital de Braga estão sem medicamentos desde quinta-feira, mas o hospital nega "rutura de fármacos" e diz que há "apenas uma gestão criteriosa".

Em declarações à Lusa, José Lobato, coordenador da associação Comissão de Utentes da Saúde de Braga, explicou que está a receber desde quinta-feira, 12 de fevereiro, relatos de vários doentes oncológicos que estão a fazer quimioterapia do Hospital de Braga e que deixaram de receber a medicação diária necessária.

"Desde 12 de fevereiro tenho relatos de vários utentes que fazem quimioterapia e não lhes são fornecidos os medicamentos para a continuidade do tratamento da quimioterapia e que o hospital lhe diz que estão em restruturação", descreveu José Lobato, acrescentando que depois as pessoas têm de ir à farmácia comprar e "pagar do próprio bolso".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Liga Portuguesa Contra o Cancro pede pagamento de baixas a 100% para doentes oncológicos

Saúde

Liga Portuguesa Contra o Cancro pede pagamento de baixas a 100% para doentes oncológicos

A LPCC destina anualmente cerca de dois milhões de(...)

Num esclarecimento por escrito enviado à agência Lusa, relativamente à falta de medicamentos, o Hospital de Braga recusa que haja qualquer falta de medicamentos e que o que tem ocorrido é uma "gestão criteriosa das quantidades entregues" aos utentes para a salvaguarda de todos os tratamentos.

"Esclarece-se que nunca se verificou uma rutura de fármacos, tendo ocorrido apenas uma gestão criteriosa das quantidades entregues para salvaguardar a continuidade de todos os tratamentos".

O hospital admite, no entanto, que esta medida tenha exigido deslocações mais frequentes.

"Embora esta medida tenha exigido deslocações mais frequentes num período transitório, a Unidade Local de Saúde (ULS) Braga reitera que a segurança terapêutica nunca foi comprometida, mantendo o compromisso de elevar a eficácia deste serviço crítico".

Numa informação veiculada na sua página oficial da rede Facebook, a Comissão de Utentes da Saúde de Braga manifesta a sua preocupação "face à informação sobre eventual falta de medicamentos destinados a doentes oncológicos no Hospital de Braga" e lembra que "o acesso regular aos tratamentos é um direito dos utentes e uma obrigação do Serviço Nacional de Saúde".

A Comissão de Utentes da Saúde de Braga pede um "esclarecimento público urgente" sobre que medicamentos estão em falta, quais os motivos, que medidas foram adotadas, quando será reposta a normalidade".

O coordenador da Comissão de Utentes da Saúde em Braga avança à Lusa que está a preparar uma "exposição" sobre este assunto para enviar ao Presidente da República, ao primeiro-ministro, ao Ministério da Saúde, à Comissão de Saúde da Assembleia da República e aos grupos com assento no parlamento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 16 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)