  • 16 fev, 2026
PRESIDENCIAIS 2026

"É desumano o que se está a passar na freguesia". Autarca de Bidoeira de Cima critica E-redes

15 fev, 2026 - 14:59 • Hugo Monteiro , Daniela Espírito Santo

O presidente da Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima, em Leiria, acusa a E-Redes de não ter garantido o funcionamento do gerador que terá estado na origem, esta manhã, do corte de energia nas mesas de voto para a segunda volta das presidenciais.

O presidente da Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima, em Leiria, acusa a E-Redes de não ter garantido o funcionamento do gerador que terá estado na origem, esta manhã, do corte de energia nas mesas de voto para a segunda volta das presidenciais. O processo de votação esteve suspenso desde as 9h00 até cerca das 11h30 devido à falta de luz.

Tiago Santos diz que a E-Redes não terá acautelado o combustível para o gerador funcionar, apesar de a empresa, diz, ter cortado a energia a algumas habitações.

"Este gerador é da responsabilidade da E-Redes. Vieram cá ontem, desligaram uma fase, tiraram energia a dez ou 15 famílias e não viram o nível de combustível", reclama Tiago Santos, que critica o comportamento da empresa. "É assim que temos sido tratados há 19 dias. É desumano. É desumano o que se está a passar na minha freguesia", repete o autarca.

O gerador em causa, diz Tiago Santos, alimenta a sala da junta de freguesia onde decorre a votação. A energia para o resto do edifício provém de um outro equipamento.

"Não havia energia nesta sala. Nesta casa o contador é aparte. O centro de saúde está a ser alimentado e o outro que temos é para os serviços administrativos poderem dar resposta às pessoas e aos bens que estão ali dentro, os bens alimentares", reitera.

O presidente da junta de Bidoeira de Cima, em Leiria, faz o retrato preocupante de uma freguesia sem luz há 19 dias. "Eu tenho pessoas de 90, 95 anos, crianças, bebés...sem energia. Que argumento tem o presidente de juga para dizer a uma pessoa de 86 anos que precisa de uma máquina para ter oxigénio? O que é que eu digo? Diga-me, ajudem-me. O que é que eu digo à pessoa?", questiona Tiago Santos.

"Não há ninguém que nos ajude?", lamenta o presidente da junta de freguesia de Bidoeira de Cima, onde mais de dois mil eleitores votam este domingo para a segunda volta das eleições presidenciais, depois de uma semana de adiamento do sufrágio devido ao mau tempo.

