É preciso fazer a regionalização para melhor responder às catástrofes?

Um conjunto de autarcas e académicos lançou nos últimos dias uma carta aberta em defesa de uma reforma do Estado e da regionalização para "desatar o novelo do ordenamento do território". A tese de que uma instância regional com peso político pode ajudar a responder melhor a fenómenos extremos junta autarcas como Ana Abrunhosa, ex-autarcas como Rui Moreira ou Ricardo Rio e investigadores e académicos como João Ferrão, João Seixas e Helena Freitas.

Um dos subscritores da proposta é José Luis Zêzere, geógrafo da Universidade de Lisboa que, num debate especial da Renascença, defende que é necessário criar uma nova estrutura política à escala regional, para que haja uma melhor resposta a estas calamidades.

"Vemos que a proteção civil funciona melhor em termos de regiões, nomeadamente nos arquipélagos. Nos Açores, claramente funciona melhor, onde a situação de dispersão geográfica levanta problemas que não existem no continente", exemplifica o investigador do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. José Luis Zêzere defende uma instância de decisão "mais próxima e mais responsabilizada, muito mais política do que técnica".

A proposta é bem acolhida por Duarte Caldeira, antigo presidente da Liga de Bombeiros portugueses, que defende que a discussão sobre a regionalização é de novo um debate que interessa ao país.

"Fica evidente a ausência de um escalão intermédio e decisão política que articule meios, estratégias e intervenções entre o patamar nacional e o patamar municipal. Precisamos da regionalização para melhorar tudo", responde este especialista em proteção civil no debate especial organizado pela Renascença.

Mais doutrina, mais militares, mais decisão política

Duarte Caldeira defende um novo modelo de gestão de crises que, nesta escala de ocorrências, carece de um "sistema doutrinado" que não existe no sistema de Proteção Civil. "Um sistema doutrinado não está permeável às mudanças sucessivas que têm ocorrido no nosso sistema que está demasiado dependente dos ciclos políticos, da personalidade dos decisores e dos governantes que em cada momento estão ali posicionados", argumenta o antigo presidente da Liga de Bombeiros.

Caldeira defende a inclusão dos militares no sistema de uma forma mais clara em situações análogas às vividas nos últimos dias. "A lição aprendida é rever o modelo e atribuir [responsabilidades] às Forças Armadas, com clareza, em circunstâncias de excepção, nomeadamente em situação de calamidade, que justifica perfeitamente uma intervenção significativa, como está a acontecer neste momento", clarifica Duarte Caldeira, que critica o facto de não terem sido acionados diversos instrumentos do sistema durante a catástrofe das últimas semanas.

"Não foi acionado o Plano Nacional de Emergência e Proteção Civil como devia [ter acontecido] porque o Centro de Coordenação Nacional de Operações de Emergência é um instrumento de coordenação técnica. Um evento desta natureza pressupõe uma articulação e uma decisão política, associada à decisão técnica, está consubstanciada no Plano Nacional de Emergência, que deve ser suportado na Comissão Nacional de Proteção Civil. Ambos os instrumentos não foram acionados", denuncia Duarte Caldeira na Renascença.