Lisboa. Quatro pessoas detidas por venda de droga em Campo de Ourique

A PSP deteve na sexta-feira, na freguesia de Campo de Ourique, três homens e uma mulher, entre os 23 e 55 anos, por serem suspeitos de tráfico de droga e apreenderam mais de duas mil doses de heroína e cocaína.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que os detidos já foram presentes a tribunal tendo sido aplicada a medida mais gravosa (prisão preventiva) a um dos suspeitos e apresentações semanais para os restantes três.

A PSP dá conta que tem vindo a desencadear diversas operações no Bairro Quinta do Loureiro, visando o combate ao tráfico de estupefacientes, principalmente na vertente de venda direta ao consumidor, "em resposta aos anseios da população residente" no local que, "diariamente se vê confrontada" com o tráfico de droga.

A força policial realizou diligências ao longo dos últimos dias, tendo direcionado para o bairro "os meios para a interceção e detenção dos quatro suspeitos em flagrante delito pelo crime de tráfico de droga", refere a nota.

Segundo a PSP, tratava-se de "um grupo de pessoas que atuava de forma concertada, vendendo droga junto do consumidor final".

A PSP apreendeu 1.351 doses individuais de heroína, 722 doses individuais de cocaína, 62 doses individuais de haxixe, além de 3.300 euros.

A ação policial contou com a presença de várias valências da PSP, "promovendo uma operação com vista à identificação e interceção de suspeitos de tráfico de droga e, por outro lado, um policiamento de visibilidade junto da população daquela zona urbana".