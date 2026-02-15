Marinha garante voto em zonas afetadas pelas cheias

O dispositivo da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional (AMN) mantém-se no terreno a prestar apoio às populações afetadas pelas cheias, na sequência da passagem de várias depressões que atingiram diferentes regiões de Portugal continental.

Em comunicado, a Marinha Portuguesa destaca que, este domingo, os operacionais realizaram 25 ações de transporte anfíbio no concelho de Alcácer do Sal, permitindo que habitantes de localidades isoladas pelas inundações pudessem exercer o direito de voto na segunda volta das eleições presidenciais.

“Foi possível garantir o acesso às assembleias de voto a populações afetadas pelas cheias, assegurando um direito fundamental”, refere a Marinha, sublinhando a articulação entre os diferentes meios no terreno.

Ao longo das últimas semanas, Marinha e AMN, em coordenação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, apoiaram mais de 170 mil pessoas e percorreram mais de 9.000 quilómetros em ações de reconhecimento e resposta no terreno.

Entre as operações realizadas, as autoridades destacam o resgate de mais de 280 pessoas, a remoção de cerca de 435 toneladas de detritos fluviais e o reconhecimento de mais de 230 quilómetros de infraestruturas elétricas, recorrendo a sistemas aéreos não tripulados. Foram ainda apoiadas 360 infraestruturas habitacionais e de serviços públicos e realizadas mais de 310 ações de apoio a equipamentos de produção de energia.

O balanço inclui também o auxílio a mais de 400 animais, o transporte de cerca de 11 toneladas de alimentos, o apoio a 60 embarcações no rio Guadiana e ações de escoamento de água em zonas inundadas de Alcácer do Sal, asseguradas por elementos da Direção de Combate à Poluição do Mar.

A Marinha adianta que mantém 47 botes prontos para intervenção imediata em zonas ribeirinhas de risco, distribuídos pelos rios Lis, Mondego, Tejo, Sorraia, Sado e Arade, além de meios em prontidão na Base Naval de Lisboa. No total, estão empenhados cerca de 482 militares e elementos da Polícia Marítima, apoiados por 68 viaturas, 52 embarcações, 17 drones, cinco geradores e um helicóptero em prontidão.

“Em simultâneo com este esforço excecional, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional continuam a cumprir a sua missão permanente, 24 horas por dia, 365 dias por ano”, sublinha a nota divulgada.