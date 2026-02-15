Ouvir
  • Noticiário das 4h
  • 16 fev, 2026
Mau Tempo: Cerca de 14 mil clientes afetados pela depressão Kristin ainda sem eletricidade

15 fev, 2026 - 22:33 • Lusa

O balanço da E-Redes remete para as 17h00, sem indicar o total de clientes sem eletricidade no território continental.

Cerca de 14 mil clientes da E-Redes, nas localidades afetadas pela depressão Kirstin, estavam este domingo sem abastecimento de energia elétrica, revelou a empresa.

O balanço da E-Redes remete para as 17h00, sem indicar o total de clientes sem eletricidade no território continental.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Hoje, às 17h00, na zona mais crítica afetada pela depressão Kristin estavam cerca de 14 mil clientes sem energia, continuando a E-Redes focada em restabelecer o fornecimento de energia elétrica", revelou fonte da empresa.

Num balanço semelhante feito ao início da noite de sábado, a E-Redes indicava que 26 mil clientes estavam sem abastecimento de eletricidade, dos quais cerca de 16 mil eram da região afetada pelas condições atmosféricas adversas da depressão Kristin.

Na nota informativa, a E-Redes também reforçou o alerta para que, em caso de infraestruturas elétricas caídas ou danificadas, as pessoas se mantenham afastadas e reportem a situação à empresa (800 506 506 ou balcaodigital.e-redes.pt).

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental no final de janeiro deixou um rasto de destruição em particular na região centro.

Desde então, além da depressão Kristin, o país registou igualmente mau tempo com a passagem das depressões Leonardo e Marta, provocando, no total, 16 mortos e muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal. .

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

Tópicos
