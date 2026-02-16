Ouvir
A1 cortada no sentido sul-norte no Carregado devido a acidente que fez um morto

16 fev, 2026 - 21:26 • Lusa

Segundo a concessionária Brisa, o corte é no sentido sul-norte e a alternativa é sair no Carregado e seguir pela Estrada Nacional 3 (EN3) para retomar a autoestrada em Azambuja/Aveiras de Cima.

A Autoestrada 1 (A1) está cortada no sentido sul-norte no Carregado, concelho de Alenquer, devido a um acidente que provocou um morto, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

A concessionária da autoestrada Brisa referiu num comunicado que o corte é no sentido sul-norte e que a alternativa é sair no Carregado e seguir pela Estrada Nacional 3 (EN3) para retomar a autoestrada em Azambuja/Aveiras de Cima.

Fonte do Comando Sub-regional do Oeste confirmou à Renascença que o acidente, um despiste, resultou numa vítima mortal e confirmou o corte da via, sem previsão para reabertura.

No local estão elementos dos bombeiros de Alenquer, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira e da GNR.

Segundo o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no terreno pelas 21h00 estavam 10 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

