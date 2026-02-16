Avança solução provisória para a recuperação do dique no Mondego, mas também há obras no rio Lis e no Tejo

"Esta é uma solução provisória, aquilo que nós identificámos como uma solução emergente. Temos de fazer já", explica à Renascença José Pimenta Machado. Avança o remendo, numa extensão de 200 metros e, segundo o presidente da APA, a obra deverá ficar concluída dentro de uma semana.

O homem que lidera a Agência Portuguesa do Ambiente adianta, por outro lado, à Renascença que idênticas soluções, ainda provisórias, avançam de imediato também noutras geografias igualmente afetadas pela subida das águas: "Já agora, fica agora a saber, em primeira mão, que estamos neste momento a intervir também nos diques do rio Lis, em Leiria, que também colapsaram. Os trabalhos começaram esta tarde. A mesma coisa vamos fazer para o rio Tejo. Portanto, são aquilo que nós designamos por intervenções urgentes, imediatas."

As soluções definitivas terão a capacidade de resistência às chamadas ‘situações excecionais’? O presidente da APA tem resposta pronta: "Tal e qual."

Quanto a soluções definitivas, o levantamento das necessidades também já vai começar, explica José Pimenta Machado: "Estamos agora aqui a planear, a trabalhar com os engenheiros. Creio que dentro de uma semana já teremos uma ideia mais concreta do tempo e do plano de intervenção que vamos fazer."

A ideia é "perceber de que forma podemos adaptar o sistema para responder às alterações do clima. Uma das iniciativas, aliás, que o Ministério do Ambiente incumbiu à APA, foi lançar a barragem de Girobolhos, já no mês de março. É já uma das iniciativas. Vai demorar um tempo, naturalmente, mas faz parte daquilo que é o tal olhar e adaptação do projeto às alterações climáticas."

Sei que já avança a recuperação do dique que rompeu no Mondego. Que tipo de intervenção é esta?

É uma solução provisória, que é tapar a zona onde o dique rompeu para evitar que o rio Mondego salte e que inunde os terrenos agrícolas. Começámos o trabalho hoje de manhã. Tem uma extensão de cerca de 200 metros e pensamos que irá demorar cerca de uma semana a concluir, acima de tudo para minimizar o impacto das cheias na Ereira e em Montemor-o-Velho.

Como diz, é uma solução provisória. Qual será a solução definitiva, e quando?

Esta é uma solução provisória, aquilo que nós identificámos como uma solução emergente. Temos de fazer já. Aliás, conseguimos fazer já, porque também conseguimos baixar o caudal do rio Mondego. Neste momento, o caudal que circula no açude de Coimbra é da ordem dos 700 metros cúbicos por segundo. Isso dá-nos condições para atuar já. Portanto, esta é uma coisa provisória. Agora, há um outro trabalho a seguir, que é fazer o levantamento daquilo que é a reconstrução do dique.

Quanto a essa solução definitiva, vai demorar mais tempo a concretizar?

Naturalmente. Estamos agora aqui a planear, a trabalhar com os engenheiros. Creio que dentro de uma semana já teremos uma ideia mais concreta do tempo e do plano de intervenção que vamos ali fazer. Já agora, fica agora a saber, em primeira mão, que estamos neste momento a intervir também nos diques do rio Lis, em Leiria, que também colapsaram. Os trabalhos começaram esta tarde. A mesma coisa vamos fazer para o rio Tejo. Portanto, são aquilo que nós designamos por intervenções urgentes, imediatas. E, depois, a resposta mais estruturada está mais à frente.

Mas essa resposta mais estruturada, e não só para este dique, a tal solução definitiva, será capaz de conter situações excecionais como aquelas que aconteceram agora?

Nós temos de perceber duas coisas: estamos a ver um tempo excecional. A obra foi desenhada e dimensionada nos anos 70. O clima está diferente.

Por isso é que eu lhe pergunto. Essa solução definitiva, seja no Mondego ou noutros rios, já irá ter em conta as situações excecionais?

Nós agora vamos olhar para todo o sistema e perceber de que forma nos podemos adaptar o sistema para responder às alterações do clima. Uma das iniciativas, aliás, que o Ministério do Ambiente incumbiu à APA, foi lançar a barragem de Girobolhos, já no mês de março. É já uma das iniciativas. Vai demorar um tempo, naturalmente, mas faz parte daquilo que é o tal olhar à tal adaptação do projeto às alterações climáticas.

Insisto. Aquilo que vier a ser construído de forma definitiva já terá capacidade de resistência para situações excecionais, como esta?

Tal e qual. Vamos trabalhar afincadamente durante as próximas semanas, nesse tal olhar, nesta tal reabilitação, adaptando o projeto aos cenários de alterações climáticas.

Só para concluir, esta solução provisória no dique do Mondego, junto à Autoestrada do Norte, vai permitir acelerar as obras de recuperação e de restabelecimento da circulação na A1?

São complementares. Nós estamos a trabalhar articuladamente com a Brisa, necessariamente. São, obviamente, complementares, quer a intervenção na autoestrada, quer a intervenção para esta solução temporária no dique, onde ele colapsou. Insisto que são cerca de 200 metros.