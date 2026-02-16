Circulação automóvel e pedonal na principal via de acesso às praias da Costa da Caparica interdita até abril

A circulação automóvel e pedonal vai estar interdita nos próximos dois meses na via principal de acesso às praias da Costa de Caparica, entre a Praia do Rei e a Praia da Bela Vista, anunciou esta segunda-feira a autarquia de Almada.

Numa nota divulgada na sua página oficial, a Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, explicou que a interdição começa esta segunda-feira e vai estar em vigor até 16 de abril, sendo apenas permitida a passagem de veículos de emergência.

O condicionamento, adianta a autarquia, resulta da conclusão da 1.ª fase da empreitada de melhoramento dos acessos às praias, que contempla trabalhos de pavimentação.

"A Câmara Municipal de Almada agradece a compreensão de todos, utilizadores e concessionários, sublinhando que esta é uma intervenção necessária para qualificar e melhorar os acessos a esta frente atlântica do concelho", salienta a autarquia.