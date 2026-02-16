Ouvir
E-Redes. Cerca de 11 mil clientes ainda sem eletricidade nas zonas afetadas pela depressão Kristin

16 fev, 2026 - 10:01 • Lusa

Balanço da E-Redes às 8h00 desta segunda-feira.

A+ / A-

Cerca de 11 mil clientes da E-Redes nas localidades afetadas pela depressão Kristin, que passou pelo continente em 28 de janeiro, continuavam pelas 08:00 de hoje sem energia elétrica.

O balanço da E-Redes remete para as 8h00 desta segunda-feira sem indicar o total de clientes sem eletricidade no território continental.

Na nota, a empresa reforça o alerta para que a população, caso identifique infraestruturas elétricas caídas ou danificadas, se mantenha afastada e reporte a situação à E-Redes (800 506 506 ou balcaodigital.e-redes.pt).

No balanço anterior, pelas 17h00 de domingo, a E-Redes referia que cerca de 14 mil clientes, nas localidades afetadas pela depressão Kirstin, estavam sem abastecimento de energia elétrica.

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.

A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.

