Há mais vagas em medicina e para futuros professores

Para o próximo ano letivo estão disponíveis 56.790 vagas no ensino superior público, mais 834 em comparação com 2025, de acordo com o Instituto para o Ensino Superior.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Apesar do aumento, há sete Instituições de Ensino Superior (IES), que têm um corte no número de vagas que disponibilizam no concurso nacional de acesso: seis Institutos Politécnicos (Guarda, Bragança, Leiria, Tomar, Viana do Castelo e do Cávado e do Ave) e a Universidade do Algarve.

As restantes 21 IES aumentaram o número de vagas, com destaque para o reforço de vagas para formar médicos e professores.

Há mais 147 vagas em cursos em Educação Básica

Para fazer face à falta de professores, metade das 20 instituições com cursos em Educação Básica têm mais 147 vagas, face a 2025, as outras 10 mantêm o número.

No total, para o concurso nacional de acesso, estão disponíveis 1.344 lugares, a maior parte deles em Institutos Politécnicos. O de Portalegre foi o que mais aumentou o número de vagas para formar novos professores.

Esta tem sido uma prioridade, que o ministro Fernando Alexandre abraçou. Nos dois anos à frente do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) deu luz verde às IES para abrirem mais vagas, a que responde a criação de 351, nos concursos nacionais de 2025 (mais 204 vagas) e agora no de 2026 (mais 147vagas).