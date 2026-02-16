Há mais vagas em medicina e para futuros professores

16 fev, 2026 - 00:01 • Fátima Casanova
Para o próximo ano letivo estão disponíveis 56.790 vagas no ensino superior público, mais 834 em comparação com 2025, de acordo com o Instituto para o Ensino Superior.
Apesar do aumento, há sete Instituições de Ensino Superior (IES), que têm um corte no número de vagas que disponibilizam no concurso nacional de acesso: seis Institutos Politécnicos (Guarda, Bragança, Leiria, Tomar, Viana do Castelo e do Cávado e do Ave) e a Universidade do Algarve.
As restantes 21 IES aumentaram o número de vagas, com destaque para o reforço de vagas para formar médicos e professores.
Para fazer face à falta de professores, metade das 20 instituições com cursos em Educação Básica têm mais 147 vagas, face a 2025, as outras 10 mantêm o número.
No total, para o concurso nacional de acesso, estão disponíveis 1.344 lugares, a maior parte deles em Institutos Politécnicos. O de Portalegre foi o que mais aumentou o número de vagas para formar novos professores.
Esta tem sido uma prioridade, que o ministro Fernando Alexandre abraçou. Nos dois anos à frente do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) deu luz verde às IES para abrirem mais vagas, a que responde a criação de 351, nos concursos nacionais de 2025 (mais 204 vagas) e agora no de 2026 (mais 147vagas).
Para o próximo ano letivo também há um reforço de vagas em Medicina. Há mais 62 vagas, para um total de 1.656 no ensino superior público.
Este aumento justifica-se com a abertura do curso na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), que no ano inaugural disponibiliza 40 vagas e há mais 22, que correspondem ao aumento realizado pela Universidade de Coimbra.
De resto, é esta cidade que concentra o maior aumento do número de vagas para o Concurso Nacional de Acesso deste ano. Das 834, 299 estão em Coimbra e distribuem-se pela Universidade (163) e pelo Politécnico (136).
De destacar que também há mais vagas para os regimes e concursos especiais, que contam com mais 631 lugares, para 21.493.
Para além das vagas no ensino público, há 29.315 vagas no ensino privado, o que corresponde a um aumento de 598 face ao ano anterior.