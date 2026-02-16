Ordem dos Médicos preocupada com restrições na prescrição de sensores e medicamentos para diabetes

A Ordem dos Médicos manifestou-se esta segunda-feira preocupada com uma portaria que condiciona a prescrição de sensores de glicemia e determinados medicamentos para a diabetes a algumas especialidades, considerando que cria "barreiras desnecessárias" ao acesso pelos doentes.

Em comunicado, a Ordem dos Médicos (OM) diz reconhecer a intenção de promover a utilização racional de recursos, mas sublinha que tal como está a portaria cria "barreiras desnecessárias" ao acesso pelos doentes, fragiliza a continuidade assistencial e introduz "constrangimentos organizacionais" num sistema "já sob forte pressão".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



A portaria, de abril do ano passado e que estabelece o regime excecional de comparticipação de tecnologias de saúde para a automonitorização da glicemia e controlo da diabetes mellitus, condiciona a prescrição a médicos especialistas em Endocrinologia e nutrição, Medicina Interna, Pediatria e Medicina Geral e Familiar.

Para a OM, ao limitar a prescrição a algumas especialidades a portaria "impede que doentes clinicamente estabilizados possam ter renovação terapêutica no âmbito do seu seguimento regular, gera atrasos evitáveis e sobrecarrega serviços hospitalares e consultas especializadas".