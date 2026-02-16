Restabelecida circulação na A1 no Carregado após acidente que fez um morto

16 fev, 2026 - 21:26 • Lusa
Numa nota, a Brisa indicou que o trânsito na A1 foi reaberto, estando resolvido o incidente ocorrido próximo do Carregado.
O corte era no sentido sul-norte e que a alternativa é sair no Carregado e seguir pela Estrada Nacional 3 (EN3) para retomar a autoestrada em Azambuja/Aveiras de Cima.
[Notícia atualizada às 01h02 para mudar título e texto: "A1 cortada no sentido sul-norte no Carregado devido a acidente que fez um morto"]