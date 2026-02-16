Ouvir
Restabelecida circulação na A1 no Carregado após acidente que fez um morto

16 fev, 2026 - 21:26 • Lusa

Segundo a concessionária Brisa, o corte é no sentido sul-norte e a alternativa é sair no Carregado e seguir pela Estrada Nacional 3 (EN3) para retomar a autoestrada em Azambuja/Aveiras de Cima.

A circulação na Autoestrada 1 (A1) foi restabelecida no sentido sul-norte no Carregado, concelho de Alenquer, após um acidente na segunda-feira que causou um morto, adiantou pelas 00h30 desta terça-feira a concessionária.

Numa nota, a Brisa indicou que o trânsito na A1 foi reaberto, estando resolvido o incidente ocorrido próximo do Carregado.

O corte era no sentido sul-norte e que a alternativa é sair no Carregado e seguir pela Estrada Nacional 3 (EN3) para retomar a autoestrada em Azambuja/Aveiras de Cima.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O alerta para o acidente foi dado pelas 19h30 de segunda-feira e envolveu a colisão de um motociclo com uma veículo pesado, que causou a morte a um homem de 40 anos, indicou à Lusa fonte da GNR.
No local estiveram elementos dos bombeiros de Alenquer, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira e da GNR.

[Notícia atualizada às 01h02 para mudar título e texto: "A1 cortada no sentido sul-norte no Carregado devido a acidente que fez um morto"]

