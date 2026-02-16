Restabelecida circulação na A1 no Carregado após acidente que fez um morto

A circulação na Autoestrada 1 (A1) foi restabelecida no sentido sul-norte no Carregado, concelho de Alenquer, após um acidente na segunda-feira que causou um morto, adiantou pelas 00h30 desta terça-feira a concessionária.

Numa nota, a Brisa indicou que o trânsito na A1 foi reaberto, estando resolvido o incidente ocorrido próximo do Carregado.

O corte era no sentido sul-norte e que a alternativa é sair no Carregado e seguir pela Estrada Nacional 3 (EN3) para retomar a autoestrada em Azambuja/Aveiras de Cima.

O alerta para o acidente foi dado pelas 19h30 de segunda-feira e envolveu a colisão de um motociclo com uma veículo pesado, que causou a morte a um homem de 40 anos, indicou à Lusa fonte da GNR.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Alenquer, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira e da GNR.

