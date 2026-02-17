150 famílias podem ficar sem casa por definitivo em Almada, diz autarca

17 fev, 2026 - 12:34 • Filipa Ribeiro
No concelho de Almada, na sequência das derrocadas que têm afetado sobretudo a Costa da Caparica, há 150 famílias que podem não conseguir regressar a casa por definitivo.
Em declarações à Renascença, Inês de Medeiros - Presidente da Câmara Municipal de Almada - diz que é essa a "estimativa" da autarquia e diz que "tem estado " com a Secretária de Estado da Habitação.
A autarca realça que o município "não pode nunca permitir a reconstrução das casas" junto à falésia onde esta terça feira houve mais uma derrocada, desta vez em Santo António.
Questionada sobre o destino dos agregados que ficam impedidos de reconstruir as casas, Inês de Medeiros indica que será avaliado "caso a caso" para perceber a situação de cada pessoa e garante que a autarquia está a procurar "soluções". "Não sei se definitivamente ou provisoriamente", explica.
Mau Tempo
Esta madrugada uma nova derrocada junto à falésia em Santo António deixou três habitações soterradas. De acordo com as autoridades as casas estavam já desabitadas, mas o acidente obrigou a retirar mais 20 pessoas por segurança de casas nas imediações.
Inês de Medeiros indica que na maioria dos casos as casas têm licenças com 30 a 40 anos e menciona casos em que não há licença. No total, em Almada, foram já retiradas de casa mais de 400 pessoas por causa dos efeitos do mau tempo.
A presidente da autarquia explica que agora "como as terras estão a começar a secar, o que cai não é lama, mas pedras mais sólidas que provocam danos maiores e mais estruturais nas casas". Inês de Medeiros recorda que a autarquia tem estado em vigilância constante e que até agora conseguiu evitar feridos, no entanto alerta que "há pessoas que tinham sido retiradas e que acabaram por regressar a casa em zonas que estavam interditadas".