150 famílias podem ficar sem casa por definitivo em Almada, diz autarca

No concelho de Almada, na sequência das derrocadas que têm afetado sobretudo a Costa da Caparica, há 150 famílias que podem não conseguir regressar a casa por definitivo.

Em declarações à Renascença, Inês de Medeiros - Presidente da Câmara Municipal de Almada - diz que é essa a "estimativa" da autarquia e diz que "tem estado " com a Secretária de Estado da Habitação.

A autarca realça que o município "não pode nunca permitir a reconstrução das casas" junto à falésia onde esta terça feira houve mais uma derrocada, desta vez em Santo António.

Questionada sobre o destino dos agregados que ficam impedidos de reconstruir as casas, Inês de Medeiros indica que será avaliado "caso a caso" para perceber a situação de cada pessoa e garante que a autarquia está a procurar "soluções". "Não sei se definitivamente ou provisoriamente", explica.