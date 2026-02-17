Derrocada em arriba obriga a retirar pelo menos 30 moradores na Costa da Caparica

Pelo menos 30 pessoas foram retiradas hoje das suas habitações, na Costa da Caparica, concelho de Almada, depois de um deslizamento de terras, na sequência do mau tempo, ter atingido três casas, revelou fonte do município.

A mesma fonte oficial indicou à agência Lusa que, até cerca das 13:00, tinham sido evacuadas 17 frações de prédios situados nas proximidades das três casas soterradas devido à derrocada da arriba, obrigando à retirada de 30 pessoas.

Segundo a fonte da Câmara de Almada, 23 dos 30 moradores foram acolhidos pela autarquia, enquanto os restantes sete encontraram outras soluções de alojamento.

Numa mensagem publicada na sua página da rede social Facebook, a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, revelou que "equipas do LNEC [Laboratório Nacional de Engenharia Civil] já estão no terreno para avaliar os riscos futuros de desabamentos, com o secar das terras". .

"O perigo mantém-se", alertou a autarca, frisando que o município está "em todas as frentes para evitar uma tragédia maior".

Assinalando que "as respostas de emergência são temporárias", Inês de Medeiros avisou que "não podem faltar medidas governamentais excecionais que garantam soluções definitivas de habitação, apoio à reconstrução e salvaguarda dos investimentos e postos de trabalho".