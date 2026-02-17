Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Fundação Aga Khan faz doação de 1,5 milhões de euros para reconstrução das zonas afetadas

17 fev, 2026 - 16:07 • Lusa

Parte das verbas vai ser destinada à reconstrução de escolas, apoio a estudantes e famílias e criação de microflorestas.

A+ / A-

A Fundação Aga Khan vai doar 1,5 milhões de euros para apoiar a reconstrução de áreas afetadas pelo mau tempo, condicionando parcialmente o uso das verbas à reconstrução de escolas, apoio a estudantes e famílias e criação de microflorestas.

O Ismaili Imamata e a Fundação Aga Khan, instituições sediadas em Portugal e lideradas pelo Príncipe Rahim Aga Khan (Aga Khan V), vão doar 1,5 milhões de euros "para apoiar a reconstrução e revitalização das zonas do país mais afetadas pelas recentes tempestades", mas o "contributo financeiro" tem a utilização parcialmente direcionada.

"Este contributo financeiro, deverá ser parcialmente utilizado no apoio a estudantes e suas famílias, bem como no reforço das estruturas de ensino, contribuindo para que as escolas possam retomar o seu funcionamento normal e em condições de segurança. A criação de microflorestas e de espaços verdes que contribuam para a estabilização do ecossistema, deverão igualmente ser alvo deste investimento", lê-se no comunicado hoje divulgado.

Segundo o comunicado, "a implementação do programa de ajuda" vai ser feita "em estreita coordenação com o Governo e com as autoridades nacionais e locais, de forma a garantir que esta ajuda seja um contributo efetivo para as comunidades que mais sofreram com as intempéries que afetaram o país".

A Fundação Aga Khan apresenta-se como "uma agência da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN) que reúne um conjunto de organizações lucrativas e não lucrativas, as quais trabalham para a melhoria das condições e da qualidade de vida das populações mais vulneráveis, independentemente da sua origem, género ou religião".

Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 17 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Bola volta a rolar em Gaza, mas "alegria é incompleta"

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através do 112

Rodrigo, o herói de nove anos que salvou a mãe através(...)

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

Drone mostra destruição em Arruda dos Vinhos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)