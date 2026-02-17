Ouvir
  • 17 fev, 2026
Homem de cerca de 90 anos encontrado sem vida em São Pedro do Sul

17 fev, 2026

Um homem de cerca de 90 anos foi encontrado hoje sem vida numa localidade na freguesia de São Pedro do Sul, distrito de Viseu, onde tinha sido dado como desaparecido, avançaram à Lusa fontes da GNR e da Proteção Civil.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para busca e resgate foi dado cerca das 18h30, em Cotães, envolvendo 22 operacionais, apoiados por oito viaturas, na procura de um homem de cerca de 90 anos que tinha sido dado hoje como desaparecido.

Fonte da GNR disse à Lusa que o homem foi encontrado sem vida, sem adiantar mais detalhes sobre o local e as circunstâncias do desaparecimento.

Na operação, ainda em curso cerca das 21h00, estiveram elementos dos bombeiros do Corpo de Salvação Pública de São Pedro do Sul e da GNR.

