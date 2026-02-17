Madeira vai canalizar verba de caminho polémico para outros projetos

O Governo Regional da Madeira anunciou esta terça-feira que decidiu canalizar os 11,5 milhões de euros destinados à pavimentação do Caminho das Ginjas, na floresta laurissilva, que provocou polémica, para outros projetos cuja realização estava em risco.

Num esclarecimento publicado, a secretaria regional da Economia assegura que o executivo madeirense (PSD/CDS-PP) teve sempre o "propósito avançar com a empreitada de construção do referido caminho, para o qual enquadrou cerca de 11,5 milhões de euros, numa candidatura submetida e aprovada no âmbito do PRODERAM (Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira)".

Contudo, acrescenta que "decidiu o Governo Regional, num ato de boa gestão pública, canalizar as verbas previstas para o Caminho das Ginjas para outros projetos, uma vez que as mesmas não iriam ser executadas e eram necessárias em outros investimentos pendentes".

No documento, justifica a decisão argumentando que o procedimento de contratação pública relacionado com este projeto, "necessário para poder avançar com a execução da obra, se encontra suspenso por força da ação principal judicial e das várias providências cautelares que foram intentadas pelas associações ambientalistas contra a pretensão do executivo".

Também com o facto da Comissão Europeia ter recomendado que esta obra só avançasse depois da decisão judicial da ação principal e com a situação do PRODERAM estar em fase final de execução.

O Governo Regional assegura que "continua a enquadrar o Caminho das Ginjas numa solução mais ampla e agregada de apoio à prevenção da floresta contra incêndios florestais, catástrofes naturais e acontecimentos catastróficos".

Porém, realça, a sua execução está "agora pendentes de outras fontes de financiamento".