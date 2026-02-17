Ministro da Economia alerta para os abusos às ajudas do Estado causadas pelo mau tempo

O ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, alertou, esta terça-feira em Arruda dos Vinhos, para abusos já identificados nos apoios financeiros atribuídos às populações afetadas pelas tempestades das últimas semanas. Não especificou o número de casos, disse apenas que são poucos e pediu responsabilidade aos portugueses. “Temos de estar a apoiar aqueles que precisam, não podemos apoiar quem queira abusar desta situação nos mais diferentes níveis. Quando apresentam relatos de danos nas suas casas, o dano consiste numa rachadela na parede. Ora, é preciso ver se essa fissura na parede é dano que justifique uma intervenção do Estado ou não”, exemplificou o ministro da Economia. “E temos de estar atentos, porque às vezes há pessoas que tentam, tiram barra à parede a ver se têm uma ajuda do Estado, mesmo quando ela não seja devida. Não serão muitos casos, queria apenas alertar para esta situação e dissuadir essas pessoas que estão a pensar a abusar”, acrescentou.

Castro Almeida admite que a fiscalização pode falhar agora, principalmente devido à sobrecarga das autarquias nesta altura: “Até 5 mil euros é com base apenas na fotografia. A partir de 5 mil euros é preciso que as câmaras tenham de fazer uma vistoria, ir ao local. As câmaras municipais que têm de fazer estas vistorias às casas estão cheias de afazeres. Estão a tratar, os seus técnicos, de problemas de água, problemas de estradas, problemas de edifícios e estão com dificuldade em rapidamente poder fazer estas vistorias”, reconhece. Mais de quatro mil empresas já pediram apoio, mas só 300 receberam até agora Quanto ao balanço das ajudas do Governo, o ministro adiantou que mais de quatro mil empresas e de dez mil famílias já recorreram aos apoios: “Estamos a falar de mais de quatro mil empresas que já pediram apoio e dessas haverá cerca de 300 que já têm o dinheiro disponível. Mais de 10 mil habitações já candidatadas. Na passada quarta-feira começaram a chegar os primeiros apoios às pessoas”, identificou.