Mau tempo

Três semanas depois, cerca de 9 mil clientes continuam sem luz nas zonas afetadas

17 fev, 2026 - 14:51 • Diogo Camilo

Cerca de mil casos foram resolvidos em relação ao dia de ontem.

Cerca de nove mil clientes permanecem sem energia elétrica nas zonas afetadas devido aos estragos da tempestade Kristin, que passou pela região Centro do país na madrugada de 27 para 28 de janeiro.

O balanço da E-Redes, até às 13h00 desta terça-feira, aponta para cerca de mil casos resolvidos, depois do número avançado ontem à mesma hora ter sido de 10 mil clientes sem eletricidade.

A E-Redes avança um alerta para que, caso sejam identificadas infraestruturas elétricas caídas ou danificadas, as pessoas se mantenham afastadas e a situação seja reportada através do número 800 506 506 ou em balcaodigital.e-redes.pt.

