Mau tempo

A1, em Coimbra, pode reabrir de forma condicionada "nos próximos dias"

18 fev, 2026 - 16:12 • Ricardo Vieira

Brisa fez a proposta, que vai agora ser avaliada pelo IMT e LNEC. Obras devem estar totalmente concluídas na primeira semana de março.

A+ / A-

A autoestrada A1, na zona de Coimbra, pode reabrir de forma condicionada nos "próximos dias", admitiu esta quarta-feira o CEO da concessionária Brisa, Manuel Melo Ramos.

A proposta foi feita pela Brisa às autoridades competentes, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), que terão agora de dar luz verde à reabertura parcial da A1 naquele troço atingido pelos efeitos do mau tempo.

"Começámos desde cedo a trabalhar num cenário em que permitia utilizar a plataforma sul-norte para ali fazer circular o tráfego. Nós fizemos essa proposta, a proposta está nas autoridade competentes para análise e acreditamos que nos próximos dia estaremos em condições de ter o tráfego a circular na plataforma sul-norte, de forma condicionada, será em meia autoestrada teremos o tráfego a circular nos dois sentidos", declarou Manuel Melo Ramos, CEO da Brisa.

A circulação pode ser retomada numa das vias nos próximos dias, após os trabalhos de estabilização da lage de transição da plataforma sul-norte terem sido concluídos no fim de semana.

As obras na parte que ruiu - a fase de reparação do aterro norte-sul e pavimentação - já foram adjudicadas e devem estar totalmente concluídas até ao final da primeira semana de março, indicou Manuel Melo Ramos.

Um troço da A1, no sentido norte-sul, ruiu há sete dias, a 11 de fevereiro, na sequência da ruptura de um dique do rio Mondego.

