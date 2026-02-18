A1, em Coimbra, pode reabrir de forma condicionada "nos próximos dias"

A autoestrada A1, na zona de Coimbra, pode reabrir de forma condicionada nos "próximos dias", admitiu esta quarta-feira o CEO da concessionária Brisa, Manuel Melo Ramos.

A proposta foi feita pela Brisa às autoridades competentes, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), que terão agora de dar luz verde à reabertura parcial da A1 naquele troço atingido pelos efeitos do mau tempo.

"Começámos desde cedo a trabalhar num cenário em que permitia utilizar a plataforma sul-norte para ali fazer circular o tráfego. Nós fizemos essa proposta, a proposta está nas autoridade competentes para análise e acreditamos que nos próximos dia estaremos em condições de ter o tráfego a circular na plataforma sul-norte, de forma condicionada, será em meia autoestrada teremos o tráfego a circular nos dois sentidos", declarou Manuel Melo Ramos, CEO da Brisa.



A circulação pode ser retomada numa das vias nos próximos dias, após os trabalhos de estabilização da lage de transição da plataforma sul-norte terem sido concluídos no fim de semana.

As obras na parte que ruiu - a fase de reparação do aterro norte-sul e pavimentação - já foram adjudicadas e devem estar totalmente concluídas até ao final da primeira semana de março, indicou Manuel Melo Ramos.

Um troço da A1, no sentido norte-sul, ruiu há sete dias, a 11 de fevereiro, na sequência da ruptura de um dique do rio Mondego.