Almada tem um total de 476 pessoas retiradas das suas casas, 225 alojadas pela autarquia

Um total de 476 pessoas foram retiradas das suas habitações no concelho de Almada desde que o território está a registar deslizamentos de terras devido ao mau tempo, das quais 225 estão alojadas pela autarquia, segundo dados oficiais.

Pelo menos 30 deste total de pessoas desalojadas foram retiradas das suas habitações na terça-feira, na Costa da Caparica, depois de mais um deslizamento de terras nas arribas fósseis.

Uma creche de uma Instituição Particular de Solidariedade Social instalada nesta zona recebeu indicação da Proteção Civil para não abrir o espaço exterior. .

Segundo fonte do município, vai ser criado um gabinete de apoio às pessoas afetadas, a ser instalado na Junta de Freguesia da Trafaria.

Entretanto, adianta a mesma fonte, técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) visitaram zonas afetadas, nomeadamente a Azinhaga do Formozinhos/Porto Brandão e a arriba fóssil desde Santo António da Caparica a S. João da Caparica.

Numa mensagem publicada na sua página da rede social Facebook, a presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, revelou que as equipas estão no terreno para avaliar os riscos futuros de desabamentos depois de as terras secarem.