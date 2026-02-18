ANAC acompanha incidente da TAP em Praga e destaca que redundâncias funcionaram

A presidente da ANAC disse que o incidente com um avião da TAP na República Checa "está a ser tratado pelas autoridades locais", com a colaboração do regulador português", lembrando que "as várias redundâncias do sistema funcionaram".

"O tema está a ser tratado pelas entidades da República Checa, o que não quer dizer que a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) não esteja a fazer as suas diligências e não esteja a colaborar com estas entidades", referiu Ana Vieira da Mata à agência Lusa, à margem da audição parlamentar sobre o apagão ibérico que decorreu esta quarta-feira no parlamento.

A responsável considerou prematuro emitir conclusões nesta fase, garantindo, ainda assim, que o sistema de aviação civil é seguro e que as redundâncias previstas funcionaram.

"Nesta altura, o regulador não vai emitir mais nenhuma opinião. O processo está em curso e seria prematuro estarmos a apresentar declarações quando ainda não estamos na posse de todos os elementos", comentou.

"O que posso garantir", continuou, "é que o sistema de aviação civil é seguro e que as várias redundâncias do sistema funcionaram, o que não quer dizer que não haja lições a aprender. Mas nesta fase queremos aguardar aquilo que os nossos colegas [da República Checa] vão dizer", acrescentou.