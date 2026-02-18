Câmara de Azambuja desconhecia barragem que obrigou à evacuação de aldeias

A Câmara de Azambuja esclareceu esta quarta-feira que desconhecia a existência da barragem da Retorta, que obrigou à evacuação preventiva de duas aldeias, devido ao risco de colapso, e que denunciou a sua ilegalidade à Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Em causa está um pequeno açude, localizado na herdade da Torre Bela, propriedade privada, que, devido ao facto de comportar uma "quantidade significativa de água, levou a que no dia 06 deste mês fossem retiradas, por precaução, cerca de 30 pessoas das aldeias de Póvoa de Manique e de Carvalhos", no concelho de Azambuja.

Em declarações à agência Lusa, a vereadora da Proteção Civil da Câmara Municipal de Azambuja (distrito de Lisboa), Ana Coelho (PS), ressalvou que tanto a autarquia como a APA só tiveram conhecimento da existência desta barragem no próprio dia em que a infraestrutura esteve em risco de colapsar.

"A Câmara só teve conhecimento desta barragem no dia em que o encarregado ligou ao coordenador a dizer que tinham um problema lá numa das barragens e quando nós chegámos ao local é que verificámos a situação que tínhamos em mão e aquela construção criminosa que estava lá feita", apontou.

A autarca falava à Lusa na sequência de um requerimento apresentado hoje pelo PSD, a questionar a liderança do executivo municipal, presidido pelo socialista Silvino Lúcio, sobre o conhecimento ou não da existência daquela infraestrutura.