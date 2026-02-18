Casal de idosos desaparecido em Montemor-o-Velho foi encontrado morto

18 fev, 2026 - 10:00 • Lusa com redação
A mesma informação foi confirmada à Renascença pelo presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, José Veríssimo.
Antes, o Comando Regional de Coimbra da Proteção Civil confirmara à Renascença que tinham sido encontrados dois corpos no interior de uam viatura submersa.
A Proteção Civil de Coimbra confirma ainda, à Renascença, estar no local a proceder a investigações, depois de ter sido descoberto um automóvel submerso.
Mau tempo
O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, co(...)
A mesma fonte afirmou que não foi ainda possível apurar a causa da morte, nem se poderá estar relacionada com as cheias que afetaram a região.
O casal está desaparecido há mais de uma semana, desde terça-feira da semana passada, dia 10 de fevereiro, quando saiu da aldeia de Verride com destino a Coimbra para uma consulta médica.
Na sexta-feira, a filha do casal comunicou o desaparecimento dos pais e as buscas decorrem desde essa altura. Os trabalhos foram dificultados pela existência de muita água nas estradas, mas a GNR e os bombeiros têm estado todos os dias na região e têm usado drones para tentar encontrar alguma pista.
[notícia atualizada às 10h30 com a informação de que há confirmação de que as vítimas encontradas são o casal há mais de uma semana desaparecido em Montemor-o-Velho]
Autoridades interromperam as buscas ao final do di(...)